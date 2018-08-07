توزيع مركبات شرطة على مديريات الأمن بالمنطقة الغربية

مركبات الشرطة التي وزعت على مديريات الأمن (صفحة وزارة الداخلية بفيسبوك)

وزعت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أمس، عددًا من مركبات الشرطة على مديريات الأمن في المنطقة الغربية.

ووفق بيان مقتضب للوزارة، نشر اليوم الثلاثاء، جاء أن ذلك «يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقوم به وزارة الداخلية وتأكيدًا لخطة الوزارة للمجاهرة بالأمن والرفع من كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لها».

مركبات الشرطة التي وزعت على مديريات الأمن (صفحة وزارة الداخلية بفيسبوك)

مركبات الشرطة التي وزعت على مديريات الأمن (صفحة وزارة الداخلية بفيسبوك)