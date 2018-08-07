الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 12:46 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الشرقي ومناطق الجنوب بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية ساخنة تسبب ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

ونوهت النشرة، الصادرة عن المركز، إلى تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الشمال الغربي وأقصى الساحل الشرقي بين 30 و37 مْ، وبين 39 و46 مْ على مناطق سرت وأبونجيم ومناطق الشمال الشرقي ومناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
في شمال غرب البلاد، تكون السماء مغطاة جزئياً إلى كلي بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية ، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 مْ، وبين 41 و43 مْ على سرت وأبونجيم .

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
في شمال شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر والخليج، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق الساحلية، وتكون جنوبية شرقية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 31 و37 مْ على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 40 و46) مْ على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
في جنوب غرب البلاد، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجفرة- الحمادة وأقصى مناطق الجنوب، مع سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على غدامس وغات وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 مْ.

الكفرة - تازربو - السرير
أخيرا في جنوب شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الشرقى مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 مْ.

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