حفتر يصل النيجر بدعوة من رئيسها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 11:54 صباحا
جانب من زيارة المشير حفتر للنيجر (صفحة القيادة العامة)

استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو، اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري في نيامي، القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، وفق ما أوردت صفحة القيادة العامة للجيش على «فيسبوك».

ومن المقرر أن يبحث حفتر مع رئيس النيجر العديد من الملفات والقضايا التي تهم البلدين والتعاون المشترك بينهما.

 

جانب من زيارة المشير حفتر للنيجر (صفحة القيادة العامة)
جانب من زيارة المشير حفتر للنيجر (صفحة القيادة العامة)
جانب من زيارة المشير حفتر للنيجر (صفحة القيادة العامة)
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