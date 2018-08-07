وزير «داخلية الوفاق»: «داعش» لديه قاعدة في الجنوب الليبي

المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العميد عبدالسلام عاشور. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور، إن «تنظيم داعش باتت له قاعدة في الجنوب الليبي، حيث ينمي قدراته مستغلاً الفراغ الأمني في المنطقة»، مضيفًا أن جميع مشاكل ليبيا الأمنية تأتي من حدودها المنتهكة، خصوصًا الجنوبية.

وفيما أكد عاشور على أن الأجهزة والمؤسسات الأمنية «تتعافى» في السنوات الأخيرة بعد أن عانت انهيارًا منذ عام 2011، أضاف في مقابلة مع وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء نشرت اليوم الثلاثاء، أن الجنوب الليبي «أصبح يعاني كثيرًا والحدود من ناحية الجنوب أصبحت منتهكة».

وأوضح: «الجنوب تم استغلاله بشكل سيء جدًا من قبل العصابات الإجرامية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وغيرها من التشكيلات المعارضة الأفريقية التي كانت تتواجد خارج الحدود الليبية».

وأكد أن «هؤلاء تمت الاستعانة بهم ليصبحوا أمرًا واقعًا في الجنوب الليبي، للقيام بأعمال إجرامية تزعزع أمن ليبيا»، داعيًا حكومة الوفاق إلى اتخاذ إجراءات «عاجلة» و«جدية» للتعامل مع هذا الأمر. وقال إن «وزارة الداخلية لا تستطيع منفردة محاربة هؤلاء، بل يجب توحيد وتكاتف الجهود لمعالجة هذا الأمر».