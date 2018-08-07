الحرس البلدي يضبط مواد منتهية الصلاحية في شحات

صورة للمواد المضبوطة (صفحة الحرس البلدي)

نفذ جهاز الحرس البلدي في شحات حملة تفتيشية استهدفت المحال التجارية في المدينة.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن بوغريب، لـ «بوابة الوسط»، إن عناصر الجهاز ضبطت أثناء الحملة التي سُيرت بالأمس كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى تسجيل المحال التجارية التي ضُبطت بها المواد المخالفة، وإحالة أصحابها إلى وحدة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتشهد مدينة شحات حملات مستمرة من جهاز الحرس البلدي، لضبط ومصادرة المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمحال التجارية ومتاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات.