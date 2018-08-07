«صحة الموقتة»: نتابع صرف بند تحسين وتطوير المرافق الطبية

على اليسار وكيل عام وزارة الصحة المكلف بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب (الإنترنت)

أكّد وكيل عام وزارة الصحة المكلف بمهام تسيير عملها في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، أن الوزارة تتابع صرف بند التحسين لمختلف المستشفيات أملاً في أن يُسهم ذلك في توفير المستلزمات الطبية بأقسام الإسعاف والطوارئ.

جاء ذلك في اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة حضره عدد من مديري الإدارات والمكاتب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي.

وقال مسوؤل الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، لـ «بوابة الوسط»، إن الاجتماع ناقش أهمية النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف الوزارة من خلال الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المرضى والجرحى، وحشد موارد المرافق الصحية لتوفير احتياجات المواطنين من الجرحى والمرضى من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية ومواجهة تحديات المرحلة الحالية والتركيز على الرعاية الصحية الاولية وتطوير خدماتها الأساسية.

وأشار إلى أن الحاضرين شددوا على ضرورة وضع دراسة سريعة لإعادة تأهيل وتشغيل واستكمال صيانة المركز الصحي العريبات والمركز الصحي سيدي خليفة ببنغازي، بأسرع وقت لتسهيل سرعة تقديم الخدمة ومتابعة أوجه صرف المخصصات المالية من باب التطوير وتحسين للمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية بأقسام الإسعاف والطوارئ من قبل الإدارات المختصة وإعداد تقرير مالي مفصل.

وشدد عقوب على كافة المستشفيات العامة التعليمية والقروية والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات بضرورة تجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية، والمستلزمات الطبية للمرضى والمتردين من المخصصات المالية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.