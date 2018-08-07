وفد أممي يبحث احتياجات سرت في مجالي الصحة والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 08:50 صباحا
من اجتماع عضو المجلس البلدي سرت أبوبكر الجلاب مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة. (بلدية سرت)

‏اجتمع عضو المجلس البلدي سرت والمكلف بملف المنظمات الدولية المهندس أبوبكر الجلاب مع وفد المفوضيه السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقاعة الاجتماعات ببلدية سرت.

 وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الاميل، أمس الإثنين، إن الاجتماع خصص لبحث ودراسة احتياجات مدينة سرت وخصوصا قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى الاتفاق على دعم المرافق الصحية بالإمكانيات الطبية والأدوية، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة والأورام وإقامة مستشفيات متنقلة، ودورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية.

وفي مجال التعليم خلص الاتفاق إلى احتياجات القطاع للمقاعد المدرسيه للطلاب ووسائل التعليم، والشؤون الاجتماعية والدعم النفسي.

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