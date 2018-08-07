«داخلية الوفاق» توصي عناصرها باتباع 8 أمور لحفظ الأمن والنظام في المجتمع

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العارف الخوجة. (صورة من داخلية الوفاق)

أهابت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، بعناصر الشرطة، باتباع 8 تعليمات «هامة»، من شأنها حفظ الأمن والنظام في المجتمع، حسب معايير حقوق الإنسان.

وقالت «داخلية الوفاق»، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه على رجال الشرطة والأمن مراعاة أن «الشرطة تتكفل بحماية أمن المجتمع وحقوقه، وأنها هيئة مدنية نظامية مستقلة، وهي من أجهزة السلطة التنفيذية تخضع لتوجيهات المحاكم وتلتزم بالأحكام الصادرة عنها، كما أنها في خدمة الشعب وهي ممثلة للمجتمع ككل ومتجاوبة معه ومسئولة أمامه».

وتابع البيان، أنه على رجال الشرطة أن «يمارسوا مهامهم وصلاحياتهم وواجباتهم كموظفين نزيهين قائمين على خدمة الشعب والحكومة التي تتولى زمام الأمور، ولا يجوز ان يشارك أي منهم في أنشطة سياسية، كما لا يجوز إصدار أي أوامر إلى أي رجل شرطة أو إجباره على ممارسة مهامه أو صلاحياته أو استخدام موارد الشرطة لدعم أو تفويض أي حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو أي فرد ينتمي إلى حزب أو تيار أو فئة من هذا القبيل».

كما طالبت «داخلية الوفاق» عناصرها بـ«مناصرة حق الشعب في انتخاب من يريد عن طريق حماية وتأمين أي انتخابات تجري من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعدم فرض القيود على ممارسة الحقوق والواجبات سوى تلك الضرورية لضمان الاعتراف بحقوق الآخرين واحترامها ولتلبية مقتضيات المصلحة العامة وللحفاظ على السلم والأعراف والتقاليد والأخلاق المتعارف عليها في المجتمع».