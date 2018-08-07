سيالة يبحث مع مسؤوليْن أوروبيين سبل توطيد العلاقات

وزير الخارجية سيالة خلال استقباله القائم بأعمال سفارة المملكة الهولندية لدى ليبيا. (صورة من خارجية الوفاق)

استقبل وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، الاثنين، مسؤولين أوروبيين، لبحث سبل توطيد العلاقات ومناقشة جوانب التعاون والدعم بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن سيالة استقبل بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية الليبية ديفيد جوداش السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا الذي سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 13 من الشهر الجاري.

وأشار البيان إلى أن الوزير محمد سيالة استلم نسخة من قرار الرئيس الألماني باعتماد السفير الجديد وانتهاء مهام عمل السفير السابق كريستيان بوك.

وفي نفس السياق، استقبل الوزير محمد الطاهر سيالة صباح الاثنين بمكتبه بمقر ديوان وزارة الخارجية الليبية ماريون كابيني القائم بأعمال سفارة المملكة الهولندية لدى ليبيا.

تناول اللقاء التباحث حول أوجه التعاون بين البلدين وسبل توطيد العلاقات ومناقشة جوانب التعاون والدعم من مملكة هولندا إلى ليبيا لإرساء الاستقرار لرؤية ليبيا آمنة ومستقرة.

وزير الخارجية في حكومة الوفاق سيالة يستقبل السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية. (صورة من خارجية الوفاق)