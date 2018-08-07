رئيس المجلس الرئاسي يصدر 4 قرارات لدعم منطقة قصر أحمد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 12:32 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من منطقة قصر أحمد. (صورة من المجلس الرئاسي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاثنين، 4 قرارات لدعم منطقة قصر أحمد، بينها العمل على توفير احتياجات مستشفى المنطقة، كما وجه هيئة الموارد المائية بإجراء الدراسات اللازمة لمعالجة نقص المياه.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفداً من منطقة قصر أحمد بمدينة مصراتة، ضم أعضاء الفرع البلدي، ومدير مستشفى مصراتة، إلى جانب رئيس نادي التصدي الرياضي، وعدد من أعيان المنطقة، بحضور مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطين، إن «أعضاء الوفد أشادوا بجهود السراج وحكومة الوفاق الوطني في حلحلة المشاكل والمختنقات التي تواجه كافة مناطق ليبيا، شاكرين سرعة الاستجابة لما عرضوه من مطالب خلال لقاء سابق معه».

واستعرض الوفد مجمل الأوضاع في منطقة قصر أحمد مطالبين بحل لعدد من المشاكل في مرافق الخدمات، حيث اصدر السراج تعليماته لجهات الاختصاص بالعمل على توفير احتياجات مستشفى المنطقة، كما وجه هيئة الموارد المائية بإجراء الدراسات اللازمة لمعالجة نقص المياه، إضافة لتركيب كاميرات مراقبة حول مستودعات النفط بالمنطقة ودعم نادي التصدي الرياضي، بحسب البيان.

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