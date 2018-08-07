ضبط تشكيل عصابي «خطير» تخصص في جرائم الخطف والقتل في الزهراء والعزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 12:15 صباحا
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن زوارة. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط تشكيل عصابي «خطير»، تخصص في جرائم الخطف والقتل والسطو المسلح المتكررة في نطاق مركزي شرطة الزهراء والعزيزية.

وقالت «داخلية الوفاق»، في بيان صادر عنها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «بناء على التقارير اليومية الواردة إلى جهاز المباحث الجنائية بالجرائم الهامة والحوادث الخطيرة من قسم البحث الجنائي الجفارة في جرائم الخطف والقتل والسطو المسلح المتكررة في نطاق مركزي شرطة الزهراء والعزيزية، قامت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بالجهاز بجمع المعلومات والتحري حيال الجرائم المرتكبة والملاحظ تكرارها بنفس الأسلوب».

وتابعت الوزارة، أنها بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية «تم ضبط تشكيل عصابي خطير يمتهن هذه الجرائم»، مطالبة المواطنين المتضررين في تلك المناطق ولديهم محاضر مفتوحة في مراكز الشرطة «التوجه إلى مقر الإدارة بطريق 11 يونيو سابقا بجوار مدرسة المجد».

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