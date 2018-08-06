السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 11:09 مساء
رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وزير الاقتصاد بشأن توفير اضاحي العيد. (صورة من الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد الدكتور ناصر الدرسي، لمتابعة أداء اللجان المكلفة بالعمل على توفير متطلبات السوق الليبيّة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس صيغ وضع آلية لإعفاء الشركات التي يثبت فعليا قيامها بجلب وبيع أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية، إضافة إلى بحث إمكانية إعطاء فرصة للتجار الذين قدموا اعتمادات مستندية بجلب الأضاحي.

اقرأ أيضًا: وزارة الاقتصاد تعــلن نقاط التوزيع التابعة لشركات استيراد أضاحي العيد

وكانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوفاق، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنّ عدد الحجز في منظومة الأضاحي وصل أكثر من 174 ألف أضحية.

فيما أعلن قطاع الاقتصاد ببلدية غات أن الترتيبات جارية مع وزارة الاقتصاد وشركة الإنماء للتهيئة والاستثمار الزراعي لتوصيل الأضاحي في الوقت المناسب للبلدية، مشيرا إلى الاتفاق على تحديد سعر الأضحية بـ 550 دينارا على أن تدفع 500 دينار عن طريق الصك والإيداع المصرفي و 50 دينارا نقدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أممي يعلق على حملة «الصلح خير»
ليبيا
الخمسي لـ«بوابة الوسط»: هذا موقف النمساوي التاجوري وزكريا من منتخب ليبيا
رياضة محلية
اشتداد موجة الحرّ في فرنسا
منوعات
الغارديان: زواج نجل بن لادن بابنة قائد هجمات سبتمبر
دولى
6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك