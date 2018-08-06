السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وزير الاقتصاد بشأن توفير اضاحي العيد. (صورة من الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الاثنين، مع وزير الاقتصاد الدكتور ناصر الدرسي، لمتابعة أداء اللجان المكلفة بالعمل على توفير متطلبات السوق الليبيّة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس صيغ وضع آلية لإعفاء الشركات التي يثبت فعليا قيامها بجلب وبيع أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية، إضافة إلى بحث إمكانية إعطاء فرصة للتجار الذين قدموا اعتمادات مستندية بجلب الأضاحي.

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وكانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الوفاق، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنّ عدد الحجز في منظومة الأضاحي وصل أكثر من 174 ألف أضحية.

فيما أعلن قطاع الاقتصاد ببلدية غات أن الترتيبات جارية مع وزارة الاقتصاد وشركة الإنماء للتهيئة والاستثمار الزراعي لتوصيل الأضاحي في الوقت المناسب للبلدية، مشيرا إلى الاتفاق على تحديد سعر الأضحية بـ 550 دينارا على أن تدفع 500 دينار عن طريق الصك والإيداع المصرفي و 50 دينارا نقدا.