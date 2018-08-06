حزب إيطالي يستنكر عدم تضمين «الحصار البحري» بمرسوم زوارق الدوريات لليبيا

مقر مجلس النواب الإيطالي. (الإنترنت)

انتقدت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» اليميني المعارض، جورجا ميلوني، رفض مجلس النواب تضمين «الحصار البحري» في المرسوم الحكومي الخاص بمنح زوارق دورية للبحرية الليبية، والذي سيتم التصويت عليه اليوم الاثنين.

وقالت ميلوني في تصريحات نشرتها وكالة «آكي» الإيطالية: «كل القوى السياسية، بدءًا من رابطة الشمال وحركة خمس نجوم، وصولًا إلى الحزب الديمقراطي وحزب أحرار ومتساوون، لم يصوتوا لصالح مقترح ربط منح قطعنا البحرية إلى الحكومة الليبية بالالتزام بحصار بحري يمنع انطلاق قوارب المهاجرين من شواطئ ليبيا».

وأضافت: «حقًا إنه تصرف غير مفهوم، خاصة وإنه يأتي بعد سنوات من تكرار مطالبة يمين-الوسط بالحصار البحري، قبالة المياه الليبية لوقف تدفقات المهاجرين».

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واتهم الحزب الديمقراطي الإيطالي (معارض)، الإئتلاف الحاكم في روما بقيادة (رابطة الشمال وحركة خمس نجوم) بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في ليبيا، في وقت يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على مرسوم يسمح بمنح زوارق دورية للقوات البحرية الليبية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي، غراتسيانو ديلريو، إن مجلس النواب، «رفض جميع التعديلات المقترحة من حزبه، الداعية إلى تعزيز وجود منظمات الأمم المتحدة في مراكز الإيواء الليبية وعلى سفن إنقاذ المهاجرين».

وكان الحزب الديمقراطي اشترط تصويت نوابه في البرلمان لصالح المرسوم، بتنقيحه كي يتضمن التزامًا من السلطات الليبية بتواجد موظفي المنظمات الأممية المعنية بقضية الهجرة على متن الزوارق الدورية الممنوحة لخفر السواحل الليبي وفي معسكرات إيواء المهاجرين في ليبيا.