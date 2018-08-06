«خارجية الوفاق» تعلن شروط قبول دفعة جديدة بدورة الملحقين الدبلوماسيين

وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة. (صورة من خارجية الوفاق)

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، رغبتها في قبول دفعة من الخريجين الجدد للالتحاق بدورة الملحقين الدبلوماسيين بالمعهد الدبلوماسي.

ونشرت «خارجية الوفاق»، شروط القبول في الوظيفة، وهي أن «يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات الليبية أوالأجنبية المعترف بها في المجالات التالية (العلوم السياسية، والقانون، والاقتصاد والإدارة، والعلوم الاجتماعية واللغات الأجنبية).

ومن بين تلك الشروط التي أعلنها المكتب الإعلامي لخارجية الوفاق، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن «يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية الليبية ومن أبوين ليبيين وغيرمتزوج بأجنبية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة أوأية عقوبات جنائية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون لائقًا صحيًا».

كما اشترطت «خارجية الوفاق»، ألا يقل سن المتقدم عن 22 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، وأن يجتاز امتحان القبول التحريري والشفوي بنجاح، وأن يعين الذين ينهون دورة الملحقين الدبلوماسيين بنجاح علي الدرجة السابعة بوزارة الخارجية».

وحول المستندات المطلوبة، قال المكتب الإعلامي، إنها عبارة عن «نسخة أصلية من إفادة التخرج من الجامعة مرفقة بكشف الدرجات، نسخة أصلية من الشهادة الثانوية، وشهادة ميلاد مع الرقم الوطني، وشهادة إقامة، وشهادة إثبات الحالة الجنائية، وأربع صور شخصية ملونة مقاس 6x4، وطلب كتابي يوضح فيه أسباب رغبة المتقدم الالتحاق بدورة الملحقين الدبلوماسيين، بالإضافة إلى شهادة إثبات اللياقة الصحية (الخلو من الدرن وشهادة تحليل المعمل المرجعي) معتمدة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأكد أن قبول الطلبات يبدأ بمقر ديوان وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني بطريق الشط، اعتبارًا من 16 أغسطس 2018 حتى 15 سبتمبر 2018.