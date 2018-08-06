نسبة النجاح في الإعدادية.. الأدني منذ 7 سنوات

احتفالية بمقر وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

سجلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2017/2018 الأدني منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%، وذلك وفق المؤشرات التي نشرها وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، عبر حسابه على موقع «تويتر».

وجاءت أقل نسبة نجاح خلال السنوات العشر الماضية في العام الدراسي 2008/2009 بواقع 43%، ثم ارتفعت قليلاً في العام التالي 2009/2010 مسجلة 45.8%.

ومنذ العام الدراسي 2010/2011، بدأت النسبة في الارتفاع الملحوظ مسجلة الرقم الأعلى بواقع 88.20%، قبل أن تهبط في العام التالي (2011/2012) إلى نسبة 69.7%، لتعاود الصعود من جديد في العام اللاحق (2012/2013) حين سجلت 72.3%.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي العام 2013/2014 سجلت نسبة النجاح 70.8%، ثم ارتفعت إلى 81% في العام الدراسي 2014/2015، قبل أن تهبط إلى 77% في العام 2015/2016، و77.3% في العام الماضي 2016/2017.

وبعد المؤشرات المرتفعة خلال السنوات السبع الماضية هبطت نسبة النجاح من جديد إلى 54.24% خلال العام الجاري 2017/2018، بالتزامن مع تطبيق وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا في الامتحانات، التي عُقدت بمدرجات الجامعات والمعاهد.

واعتمد وزير التعليم عثمان عبد الجليل اليوم الإثنين نتيجة شهادة الإعدادية للدورالأول، خلال احتفالية بمقرالوزارة حضرها وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، إلى جانب عدد من مراقبي التعليم بالبلديات.

54.24 % نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية ؜

ومن جانبه أوضح عادل جمعة أن الوزارة طبقت هذا العام عدة إجراءات وتدابير في عملية تنظيم الامتحانات والإشراف والمراقبة عليها وإظهارها على الوجه الأكمل، مثمنًا في الوقت نفسه «الجهد المبذول من كل القائمين على إنجاز هذا العمل».

وبدوره أوضح مدير إدارة الامتحانات بالوزارة محمد العروسي أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 90.578 ألف طالب وطالبة، موضحًا أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 54.24% بواقع 49.128 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة الذين لديهم دور ثانٍ 41.324 ألف طالب وطالبة.

وأضاف العروسي أن نسب التقديرات جاءت بواقع: تقدير ممتاز بنسبة 7.8%، وتقدير جيد جدًا بلغ 16.9%، وتقدير جيد بلغ 18.2%، وتقدير مقبول 6.16%.

ويمكن للطالب معرفة نتيجة الامتحانات عبر زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة الإنترنت (اضغط هنا)

نسب النجاح في السنوات العشر الأخيرة للشهادة الإعدادية