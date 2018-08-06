«سرت لإنتاج النفط» تعتمد وثيقة سياسة السلامة لحماية مستخدمي الشركة

رئيس لجنة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ناجي احفاف. (الإنترنت)

طالب رئيس لجنة الإدارة في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ناجي محمد حفاف، بالالتزام بتطبيق جميع اللوائح والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالشركة، والتي تهدف إلى حماية المستخدمين وأفراد عائلاتهم والمجتمع المجاور لنشاطات الشركة عبر تطبيق مبدأ السلامة أولاً.

وقال المكتب الإعلامي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، جاء ذلك خلال مراسم توقيع وثيقة سياسة السلامة والصحة والبيئة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بحضور أعضاء لجنة الإدارة بالشركة مدير عام السلامة والبيئة والصحة المهنية، ومديري الإدارات التابعة للإدارة العامة للسلامة والبيئة والصحة المهنية وبعض مديري الإدارات، بحسب بيان صادرعن المكتب الإعلامي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأشار مكتب الإعلام بالشركة إلى أن مدير عام السلامة والبيئة والصحة المهنية حسن الباشك، قدم سردًا مفصلاً لمحتوى هذه الوثيقة.