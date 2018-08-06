بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

لجنة امتحانات في ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي بلغت نسبة النجاح فيها نحو 54.24٪ .

ويمكن للطالب معرفة نتيجة الامتحانات عبر زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت (اضغط هنا).

و بعد ظهور واجهة المنظومة، على التلميذ إدخال رقم الجلوس الخاص به في خانة (رقم الجلوس) أو إدخال رقم القيد في خانة (رقم القيد)، ثم ضغط زر (استعلام عن النتيجة). فستظهر له النتيجة على الفور.

كان وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، أعلن في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن 90.578 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء الامتحان، موضحا أن 49.128 ألف طالب وطالبة نجحوا في الامتحانات، مقابل رسوب 49.128 ألف طالب وطالبة.

وحسب تقديرات الوزارة، فقد حصل 7.8% من الطلاب الذين أدوا الامتحان على تقدير ممتاز، في حين بلغت نسبة الحاصلين على تقديري جيد جدًا وجيد 16 و18% على الترتيب.