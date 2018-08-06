بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 07:43 مساء
لجنة امتحانات في ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي بلغت نسبة النجاح فيها نحو 54.24٪ .

ويمكن للطالب  معرفة نتيجة الامتحانات عبر زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت (اضغط هنا).

و بعد ظهور واجهة المنظومة، على التلميذ إدخال رقم الجلوس الخاص به في خانة (رقم الجلوس) أو إدخال رقم القيد في خانة (رقم القيد)، ثم ضغط زر (استعلام عن النتيجة). فستظهر له النتيجة على الفور.

كان وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل،  أعلن في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن 90.578 ألف طالب وطالبة  تقدموا لأداء الامتحان، موضحا أن 49.128 ألف طالب وطالبة نجحوا في الامتحانات، مقابل رسوب 49.128 ألف طالب وطالبة.

وحسب تقديرات الوزارة، فقد حصل  7.8% من الطلاب الذين أدوا الامتحان على تقدير ممتاز، في حين بلغت نسبة الحاصلين على تقديري جيد جدًا وجيد 16 و18% على الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك