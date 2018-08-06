مجلس الدولة يناقش تفعيل اللجان المشتركة مع البرلمان

النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب يعقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة تفعيل اللجان المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بموجب الاتفاق السياسي.

وأشار بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر «فيسبوك»، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، لمناقشة تفعيل اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب.

وقبل أسبوع عقد مجلس الدولة اجتماعًا لمناقشة آليات اختيار اللجان المشتركة مع مجلس النواب طبقًا للاتفاق السياسي، وفق بيان للمجلس عبر «فيسبوك».

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وشكّل مجلسا النواب والدولة لجانًا خلال الفترة الماضية لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي، فيما يحاول الطرفان حاليًّا التشاور بشأن قانون الاستفتاء على الدستور قبل موعد مرتقب لإجراء الانتخابات وفق مخرجات اتفاق باريس.

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