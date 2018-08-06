«النواب الإيطالي» يصوِّت اليوم على مرسوم منح ليبيا زوارق دورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 06:56 مساء
أحد زوارق دوريات بحرية

يصوت مجلس النواب الإيطالي، الاثنين، على المرسوم الحكومي الخاص بمنح زوارق دوريات بحرية إلى ليبيا للتحكم في تدفقات المهاجرين أمام سواحلها، وذلك بعد أن حظي على موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق وبأغلبية كبيرة.

وأبدى مؤخرًا تكتل يسار-الوسط المعارض (بقيادة الحزب الديمقراطي وأوروبا) تحفظات بشأن المرسوم واشترط إدخال تعديلات عليه للتصويت لصالحه، من بينها تواجد هيئات تابعة للأمم المتحدة على الزوارق الممنوحة لخفر السواحل الليبي وكذلك في مخيمات اللاجئين في ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، إن رفض يسار-الوسط لن يشكل حاجزًا أمام إقرار المرسوم، حيث يتمتع الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) بأغلبية برلمانية بوسعها تمريره، كما من المتوقع أن يحوز موافقة أحزاب أخرى معارضة في يمين-الوسط، كحزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) وحزب (إخوة إيطاليا) اليميني.

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على تسليم ليبيا 12 زورقًا بحريًا

ووافق وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، في السادس والعشرين من يوليو، على مرسوم حكومي يتم بمقتضاه تسليم ليبيا 12 زورقًا بحريًّا في إطار دعمها لمواجهة قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أعلن أن إيطاليا دربت 213 ضابطًا من خفر السواحل الليبي، ويمكن تدريب 300 آخرين ضمن عملية صوفيا الأوروبية، لافتًا إلى أنه «استنادًا إلى آخر بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تم تحديثها في شهر مارس الماضي، يوجد في ليبيا 662 ألف مهاجر، 91% منهم ذكور و10% من القصر».

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