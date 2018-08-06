حزب إيطالي يتهم الائتلاف الحاكم بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 06:20 مساء
القيادي في الحزب الديمقراطي، وزير النقل الإيطالي السابق، غراتسيانو ديلريو. (آكي)

اتهم الحزب الديمقراطي الإيطالي (معارض)، الائتلاف الحاكم في روما بقيادة (رابطة الشمال وحركة خمس نجوم) بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في ليبيا، في وقت يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على مرسوم يسمح بمنح زوارق دورية للقوات البحرية الليبية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن القيادي في الحزب الديمقراطي، غراتسيانو ديلريو، أعلن أن مجلس النواب، «رفض جميع التعديلات المقترحة من حزبه، الداعية إلى تعزيز وجود منظمات الأمم المتحدة في مراكز الإيواء الليبية وعلى سفن إنقاذ المهاجرين».

وكان الحزب الديمقراطي اشترط تصويت نوابه في البرلمان لصالح المرسوم، بتنقيحه كي يتضمن التزامًا من السلطات الليبية بتواجد موظفي المنظمات الأممية المعنية بقضية الهجرة على متن الزوارق الدورية الممنوحة لخفر السواحل الليبي وفي معسكرات إيواء المهاجرين في ليبيا.

ونقلت «آكي» عن غراتسيانو ديلريو، الذي كان وزيرًا للنقل والبنى التحتية في الحكومة السابقة، قوله: «من غير المعقول حقًّا أن تقول الحكومة لا لاحترام حقوق الإنسان: كان بوسعنا العمل معًا للدفاع عن كرامة البشر».

وبدوره، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي، ماوريتسيو مارتينا، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «في مجلس النواب، تكشف اليوم حكومة رابطة الشمال - حركة خمس نجوم عن وجهها الحقيقي، برفضها جميع تعديلاتنا للمرسوم من أجل التعزيز الفوري للأنشطة الرامية إلى احترام الحقوق الإنسان في ليبيا».

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