المرافق الصحي لحجاج بني وليد يؤكد سلامتهم وينفي تعرضهم لأي مشاكل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 06 أغسطس 2018, 06:17 مساء
حجاج من بني وليد في الأراضي المقدسة. (تصوير: أحمد الزيادي)

أكد المرافق الصحي لحجاج مدينة بني وليد الدكتور أحمد الزيادي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، صحة وسلامة كافة حجاج بني وليد، نافيًا تعرض أي حاج منهم لأي مشكلة صحية أو تعطل في الإجراءات القانونية.

وطمأن الزيادي أهالي حجاج بني وليد بأنهم يتمتعون برعاية صحية واجتماعية من قبل اللجنة المشرفة في الأراضي المقدسة.

ويأتي تصريح الزيادي ردًّا على ما جرى تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات تفيد بأن عددًا من الحجاج كبار السن غير المصحوبين بمرافقين توفوا خلال اليومين الماضيين.

يشار إلى أن عدد حجاج مدينة بني وليد هذا العام بلغ 101 حاج وحاجة من كافة مناطق المدينة.

حجاج من بني وليد في الأراضي المقدسة. (تصوير: أحمد الزيادي)
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