تكليف لجان تفتيش ومتابعة لضبط من يقوم بإعادة التوصيلات غير الشرعية للكهرباء

قررت مديرية أمن طرابلس، بالاتفاق مع الشركة العامة للكهرباء، تكليف لجان تفتيش ومتابعة لرصد وضبط مَن يقوم بإعادة توصيل الكهرباء عقب قطع التوصيلات غير الشرعية من قبل اللجنة «دون القيام بالإجراءات القانونية اللازمة»، وفق ما نشرته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك».



جاء ذلك خلال اجتماع أمني عُـقد صباح اليوم الاثنين، برئاسة مدير أمن طرابلس العقيد صلاح الدين السموعي مع مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات بالشركة العامة للكهرباء ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والمباحث العامة ومكتب التحري عين زارة والأمن المركزي عين زارة وقسم النجدة ومندوبي الإدارة العامة للأمن المركزي وعضو من جهاز الحرس البلدي.



وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع تناول ما تم إنجازه من قبل الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية بنطاق بلدية عين زارة وسبل تدارك السلبيات والمعوقات، التي تواجه الفرق الفنية التابعة للشركة في أداء عملها. كما تطرق إلى «وجود تجاوب إيجابي من قبل بعض المواطنين ومساندتهم جهود الحملة ووقوفهم معها».



وأشار مساعد المدير التنفيذى لشؤون العمليات إلى «النتائج الإيجابية والمثمرة لجهود الحملة» مؤكدًا أن المواطنين سيلاحظون من خلالها انخفاض في عدد ساعات طرح الأحمال نتيجة الجهود المبذولة» للحد من التوصيلات غير الشرعية للكهرباء.