داخلية الوفاق: مشروع وطني لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 05:34 مساء
عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، عن طرح «مشروع وطني» لتوفير مكان لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، وبحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ورئيس جهاز حرس السواحل برئاسة الأركان العامة، ومندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي، ومندوب عن جهاز الإسعاف والطوارئ.

السواحل الليبية.. حوادث غرق المهاجرين في تزايد وعدد الوفيات «مقلق»

وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع شهد تقديم مشروع وطني لكل من «الصحة، ووزارة الحكم المحلي، والمفوضية السامية للمهاجرين، والأخذ بعين الاعتبار ما تقوم به بلدية تاجوراء كخطوة أولي من توفير مكان لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين».

انتشال 5 جثث إضافية بعد كارثة غرق السفينة السياحية في تايلاند

وأوضح البيان أنّ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة دعا الحضور إلى لقاء ثانٍ من أجل تكليف وإعطاء الأولويات للعمل في المشروع بأسرع وقت خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو
ليبيا
عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم
ليبيا
بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأخطاء الشائعة في صيانة سيارتك