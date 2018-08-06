داخلية الوفاق: مشروع وطني لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، عن طرح «مشروع وطني» لتوفير مكان لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، وبحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ورئيس جهاز حرس السواحل برئاسة الأركان العامة، ومندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي، ومندوب عن جهاز الإسعاف والطوارئ.

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وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع شهد تقديم مشروع وطني لكل من «الصحة، ووزارة الحكم المحلي، والمفوضية السامية للمهاجرين، والأخذ بعين الاعتبار ما تقوم به بلدية تاجوراء كخطوة أولي من توفير مكان لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين».

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وأوضح البيان أنّ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة دعا الحضور إلى لقاء ثانٍ من أجل تكليف وإعطاء الأولويات للعمل في المشروع بأسرع وقت خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.