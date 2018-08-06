شركة الكهرباء تواصل حملتها لإزالة التوصيلات غير الشرعية بعين زارة

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، إن الفرق الفنية الميدانية التابعة لها تواصل حملتها الوطنية اليومية لإزالة التوصيلات غير الشرعية بمنطقة عين زارة، والتي تسببت في زيادة كبيرة لطرح الأحمال.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحملة يجري تنفيذها من قبل الشركة العامة للكهرباء والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والإدارة العامة لخدمات المستهلكين بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس ومكتب عين زارة.

وأضافت الشركة أن الحملة تأتي في إطار جهودها لتذليل الصعاب التي تواجهها، وللحد من حدوث مشاكل فنية بالشبكة العامة للكهرباء، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت اليوم الإثنين أصحاب المحال التجارية والصناعية ولليوم الخامس على التوالي بمنطقة عين زارة.

ودعت الشركة العامة للكهرباء كافة أصحاب المحال التجارية والصناعية إلى ضرورة تسوية أوضاع توصيلاتهم في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على استمرارية التغذية الكهربائية، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».