جهاز مكافحة الهجرة: إنهاء إجراءات ترحيل 67 مهاجرًا مصريًّا

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإثنين، إنهاء إجراءات ترحيل 67 مهاجرًا مصريًّا غير شرعيين إلى بلادهم بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة «IOM».

وأشار بيان للجهاز فرع طرابلس عبر «فيسبوك» إلى أن الجهاز سيرحِّل خلال يومين 67 مهاجرًا مصريين من خلال العودة الطوعية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس بطريق السكة.

وأضاف أن فريق العمل التابع للمنظمة الدولية للهجرة IOM Libya انتهى من إجراء المقابلات والكشف الطبي العام على المهاجرين المصريين من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، تمهيدًا لترحيلهم خلال يومين.

ترحيل 11 مهاجرًا جزائريًا من طرابلس إلى بلادهم

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحَّل في وقت سابق العشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، ومن نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)

مهاجرون مصريون يجرى ترحيلهم (جهاز مكافحة الهرجة غير الشرعية)