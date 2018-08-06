«أوقاف النواب» تحمّل الرئاسي مسؤولية «معاناة الحجاج»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 04:29 مساء
وصول الحجاج الليبين إلى الأراضي المقدسة بمكة المكرمة. (صورة من ادارة شئون الحج والعمرة)

حمّـلت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجلس النواب، اليوم الإثنين ، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤولية «المعاناة التي تعرض لها حجاج بيت الله الحرام الليبيين خاصة كبار السن جراء سوء إدارة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق».

وأبدت اللجنة، في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» اعتراضها على «تعنت الهيئة بعدم السماح لكبار السن باصطحاب مرافقين لهم في الشعائر المقدسة».

وقالت اللجنة إن المعاناة التي تعرض لها الحجاج وصلت إلى حد غير مسبوق، وطالبت اللجنة حكومة الوفاق بمحاسبة الهيئة متمثلة في رئيسها وأعضاء لجنتها.

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