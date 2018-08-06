ضبط 815 كجم حشيش على الحدود الليبية - الجزائرية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 06 أغسطس 2018, 02:00 مساء
جندي على الحدود الجزائرية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الجيش الجزائري عن ضبط كمية ضخمة من الحشيش المعالج، تقدر بأكثر من 800 كلجم ببلدة عينن مناس الحدودية مع ليبيا.

وحسب وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الاثنين، فقد تمكنت مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع الجمارك الجزائرية، من ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر 815 كيلوغرام.

وأضيف البيان أن «حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها خلال يوم واحد، قدرت 11 قنطارا و 40 كيلوغرام».

وتحذر الحكومة الجزائرية بشكل مستمر من تواطؤ ثابت بين الإرهاب وشبكات تجار المخدرات في ليبيا، ما يهدد استقرار وأمن المنطقة.

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وفي العام 2017، ذكر التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن ليبيا ستتحول إلى بديل عن المغرب بالنسبة لمهربي المخدرات نحو الدول الأوروبية، وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد.

وأحبطت سلطات الأمن الجزائرية في شهر يونيو الماضي، شبكة دولية في تهريب المخدرات من نوع القنب الهندي من المغرب، وتصديرها نحو كل من ليبيا وتونس تورط فيها المدعو «الحاج الليبي».

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