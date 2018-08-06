«بلدي سرت»: إعادة حصر أسر الشهداء والجرحى

من اجتماع المجلس البلدي لبلدية سرت. (الصفحة الرسمية للبلدية)

أكد المجلس البلدي لبلدية سرت، اليوم الإثنين، ضرورة إعادة حصر أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بشكل دقيق.

وأشار المجلس خلال اجتماع اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس مختار المعداني، إلى ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وتقديم المعونة لهم بقدر المستطاع، والتنسيق مع مكتب أسر الشهداء والمفقودين.

من جهة أخرى، قال الناطق الرسمى بالمجلس المكلف بإدارة الإعلام إن المجلس قرر تكليف جهاز الحرس البلدى بمتابعة كافة السلع المعروضة بالمحال التجارية وغيرها، والتأكد من صلاحيتها ومصادرها.

وقرر تكليف عضو المجلس البلدي المكلف بملف الاقتصاد بعقد اجتماع مع مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، لمتابعة ملف الاقتصاد لأهميته في الحياة اليومية.

