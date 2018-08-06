بدء حصر السكان في بلدية ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 01:35 مساء
من أعمال حصر السكان في ترهونة. (الصفحة الرسمية للمجلس البلدي ترهونة)

 

أعلن عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم انطلاق لجنة حصر السكان في العمل الرسمي بمحلة الشقيقة برعاية البلدية وإشراف إدارة تقنية المعلومات بالبلدية.

وقال سالم في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، بعد تجهيزات لأكثر من عام انطلقت أمس الأحد لجنة حصر السكان بمحلة الشققة، بعد رسم الحدود الإدارية للبلدية والمحلات التي تتكون من 26 محلة، كل محلة بها لجنة للحصر تم العمل على أن يتم الحصر بجميع المحلات دون استثناء.

وأشار إلى تجهيز موظفي المسح الميداني وإلحاقهم بدورات تدريبة وورش عمل، جميعها بمجهودات ذاتية من البلدية، كما تم توفير الأجهزة اللازمة وأجهزة «جي بي اس» لتأدية عمل مهني.

وأوضح سالم أن حصر السكان في حال إنشاء قاعدة بيانات للبلدية، سيساعد في اتخاذ القرارات والتنمية المكانية، وأيضا توفير المشروعات والخدمات في مجالي التعليم والصحة.

كان عميد بلدية ترهونة اجتمع في وقت سابق اليوم مع رئيس واعضاء لجنة الحصر السكاني المكاني، ووقف على انطلاق العمل الميداني في عملية الحصر و دعم اللجنة في إنجاز العمل المناط بها في أقرب وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم