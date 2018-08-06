سرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في خط الأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 01:31 مساء
خط كهرباء في أحد المناطق الليبية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سرق مجهولون أسلاك خط الأصابعة الكهربائي المغذي للمساكن الواقعة بمنطقة القضامة.

وأشارت صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سرقة 11 ك.ف بمسافة 600 متر.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات المعنية التدخل ومساندة الشركة، لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها.

اقرأ أيضا: سرقة كوابل كهرباء خلال طرح الأحمال في سرت

وقالت إن هذه السرقات تنعكس بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى تكاليف وخسائر مادية مضاعفة تتكبدها الشركة.

يشار إلى أن حوادث سرقة كابلات الكهرباء تتكرر في أنحاء متفرقة من البلاد، إذ سرق مجهولون كوابل الجهد العالي في أحد خطوط مدينة سرت.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. سعودي يفوز بكأس الـ 20 مليون متسابق بمونديال كرة القدم الإلكترونية
رياضة عالمية
النويري لويليامز: تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب خطة عمل متكاملة
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
«ذا تايمز»: خلاف حول جنسية هاشم العبيدي يؤخر ترحيله ومحاكمته في بريطانيا
ليبيا
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم