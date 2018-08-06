سرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في خط الأصابعة

خط كهرباء في أحد المناطق الليبية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سرق مجهولون أسلاك خط الأصابعة الكهربائي المغذي للمساكن الواقعة بمنطقة القضامة.

وأشارت صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سرقة 11 ك.ف بمسافة 600 متر.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات المعنية التدخل ومساندة الشركة، لحماية الشبكة الكهربائية من العابثين بها.

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وقالت إن هذه السرقات تنعكس بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى تكاليف وخسائر مادية مضاعفة تتكبدها الشركة.

يشار إلى أن حوادث سرقة كابلات الكهرباء تتكرر في أنحاء متفرقة من البلاد، إذ سرق مجهولون كوابل الجهد العالي في أحد خطوط مدينة سرت.

