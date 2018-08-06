ترحيل أكثر من تسعة آلاف نيجيري من ليبيا منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 12:40 مساء
مجموعة من مهاجرين عائدين إلى نيجيريا (الإنترنت)

ساعدت نيجيريا في ترحيل أكثر من تسعة آلاف من مواطنيها المهاجرين في ليبيا منذ بدء العام الجاري، فيما تتواصل جهود إعادة جميع المهاجرين العالقين في ليبيا بمساعدة منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة.

ونقل موقع «ذا بانش» النيجيري، اليوم الإثنين، عن المساعدة الخاصة للرئيس النيجيري للشؤون الخارجية، ابيكي دبيري-إيريوا، أن 9438 مهاجرا نيجيريا جرى ترحيلهم من ليبيا، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأوضحت المسؤولة النيجيرية أن بعثة نيجيريا في العاصمة طرابلس توصلت إلى أن حوالي 116 مهاجرا آخرين موجودون في مركز احتجاز في مدينة الزاوية، وهي الآن بصدد إنهاء إجراءات إعادتهم إلى نيجيريا.

وذكرت إيريوا أن «المهاجرين العائدين يتم تصنيفهم وتسجيلهم وإدراجهم في مختلف مراكز التدريب المهني والتقني».

وكانت منظمة بعثة الأمم المتحدة للدعم أعلنت أن حوالي 679.897 مهاجرين لا يزالون موجودين في ليبيا من 42 جنسية مختلفة.

وأوضحت أن خمس جنسيات تشكل تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا، هي النيجر ومصر وتشاد والسودان وغانا، بينهم 8% من القصر.

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