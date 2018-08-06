بالصور.. قرب الانتهاء من هوائي يربط بين محطتي كهرباء «طمينة» و«المتميزون»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قرب الانتهاء من أعمال خط هوائي يربط بين محطة في طمينة، ومحطة (المتميزون).

وقالت الشركة، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين، إن «إحدى الشركات الوطنية تنفذ الخطوط الهوائية ذات الجهد 30-(66) ك.ف على الخط الهوائي جهد 30(66) ك.ف، الرابط بين محطة 220-30-11 ك.ف بطمينة، ومحطة 30-11 ك.ف المتميزون».

ويهدف هذا المشروع إلى نقل الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 30 ميقا واط لتغذية المحطات المذكورة سلفاً، والمحطات المجاورة لها بالقدرة اللازمة للتحميل عليها ورفع كفاءة الشبكة

وأرجعت تنفيذ هذا المشروع إلى «النهضة العمرانية والصناعية الملحوظة وغير المتوقعة، مما تسبب في ارتفاع الأحمال الكهربائية الصناعية نتج عنه ارتفاع الأحمال الكهربائية الصناعية، مما تبعه انخفاض في الجهد وضعف واضح في أداء الشبكة بشكل عام».

وأشارت إلى «ارتفاع استهلاك الكهرباء بسبب النهضة الصناعية بالمنطقة المعروفة بمنطقة (الحامية) المصنفة كمنطقة صناعية حسب المخطط العمراني بالمدينة.

يشار إلى أن المشروع ينفذ بسواعد وطنية 100% سواء من قبل الشركة المنفذة أو إدارة مشروعات الوسطى.

ويعتبر هذا المشروع من المشروعات الكبرى التي كانت في السابق تنفذها شركات أجنبية، كالشركات التركية والكورية.