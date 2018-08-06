الأرصاد: أمطار متفرقة وخلايا رعدية في غرب البلاد

الأرصاد: أمطار متفرقة وخلايا رعدية في غرب البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن مناطق الشمال الشمال الغربي والجنوب الغربي تتأثر بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة ساخنة ورطبة مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة.

ونوهت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى تكاثر السحب الرعدية مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة على أغلب مناطق الشمال بين 29 و35 مْ على المناطق الساحلية، بينما تكون مرتفعة على سرت وأبونجيم والخليج وسهل بنغازي والجنوب حيث تتراوح بين 38 و45 مْ.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، السماء مغطاة جزئيا إلى كلي بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح هذا اليوم بين 29 و35 مْ، وتصل على أبونجيم وسرت إلى 44 مْ .

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي والدواخل. وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 31 و36 مْ على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاعا بسيطا على المناطق الساحلية والجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على مناطق الشاطي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتكون اليوم على غدامس والحمادة شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و45 مْ.