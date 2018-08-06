أوضاع غير مستقرة بشبكة الكهرباء في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 10:51 صباحا
محطة كهرباء في ليبيا. (بوابة الوسط)

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الموقتة، إن أوضاع الشبكة في المنطقة الشرقية غير مستقرة.

وأوضح مسؤول الإعلام بالهيئة ربيع خليفة، أن العجز المتوقع للشبكة قد يبلغ 115 ميغا وات، مضيفًا أن ساعات طرح الأحمال على المناطق الشرقية ستبلغ 3-4 ساعات.

وأضاف مسؤول الإعلام بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، أن الشبكة الشرقية مفصولة حاليًا عن الشبكة الغربية، لافتًا إلى أن الهيئة ستقوم بتغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بـ 60 ميغا وات.

كانت مناطق شرق ليبيا سجلت انقطاعا للكهرباء لفترة تراوحت بين 4 ساعات إلى 7 ساعات السبت الماضي، بعد تزايد طرح الأحمال على عدة مناطق بمدينة بنغازي وعدة مدن شرق البلاد.

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