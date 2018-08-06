القاضي: سبب إيقافي عدم وجود إذن من «الرئاسي» بالسفر إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 10:42 صباحا
القاضي في تسجيل مصور نشرته قناة «ليبيا بانوراما» أمس الأحد. (بوابة الوسط)

قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عباس القاضي، إن سبب إيقافه هو عدم وجود إذن من المجلس الرئاسي بالسفر إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف القاضي في تسجيل مصور نشرته قناة «ليبيا بانوراما» أمس الأحد، أن هذا المبرر هو ما قيل له لدى منعه، رغم رغبته في السفر إلى المملكة لحلحلة إشكالات وتذليل بعض الصعاب أمام الحجاج الليبيين هناك.

وأُطلق سراح رئيس الهيئة عباس القاضي أمس الأحد، بعد 24 ساعة من توقيفه من قبل «المباحث الجنائية فرع طرابلس» في مطار معيتيقة يوم السبت، بينما كان في طريقه إلى المملكة العربية السعودية.

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