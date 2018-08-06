بوخمادة يدعو الليبيين إلى حمل السلاح ضد العصابات التشادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 10:36 صباحا
آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة خلال تسجيل مصور بثته الفضائية الليبية. (بوابة الوسط)

دعا آمر القوات الخاصة «الصاعقة» اللواء ونيس بوخمادة، الشعب الليبي إلى «حمل السلاح والهرع إلى الجنوب لمقارعة وطرد العصابات التشادية والإرهابيين».

وقال بوخمادة في كلمة مصورة نشرتها قناة «ليبيا الفضائية» أمس الأحد، بإحدى المصحات التي يتواجد بها إثر وعكة صحية، إن «الوضع في المنطقة الجنوبية مزر للغاية»، متوعدًا الإرهابيين في الجنوب بطردهم قريبًا كما فعل الجيش والقوات المساندة في كل من بنغازي، ودرنة، وسرت.

وأشار إلى أن «الاختلاف الأيديولوجي والسياسي والجهوي، لا يفيد أحدًا، ذلك أن ليبيا أصبحت مرتعًا للإرهاب والعصابات الإجرامية».

وشدد على «ضرورة الوحدة والاتفاق، ونسيان الخلافات، لإنقاذ الجنوب من العناصر الأجنبية، وتأمين ليبيا وطن الجميع، وأن نكون على قلب رجل واحد، حتى لا ندفع الثمن جميعًا».

يشار إلى أن كتيبة سبل السلام بالكفرة، ألقت القبض مساء يوم الجمعة  على شخص يحمل الجنسية التشادية، ويدعى محمد عبد الله، و المكنى بــ«أبو عبد الله» و يعيش في غرب ليبيا.

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