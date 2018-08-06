شركة الكهرباء: تسوية الأوضاع المالية والإدارية للتوصيلات غير الشرعية

مواطنون في مكتب الجباية بشركة الكهرباء. (الصفحة الرسمية للشركة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توافد بعض المواطنين على مكاتب الجباية لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية الخاصة بالتوصيلات غير الشرعية.

واعتبرت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سلوك المواطنين «مبادرة طيبة لا تخلو من روح الوطنية لدعم قطاع الكهرباء».

ودعا المنشور المواطنين بالتوجه إلى مكاتب الجباية لتسوية أوضاعهم دعماً للشركة، لتستطيع تسيير العمل اليومي وتغطية النفقات الضرورية لشبكة التوزيع.

وانطلقت الإثنين الماضي حملة وطنية مكثفة لضبط وإزالة جميع التوصيلات غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها.