6 قتلى و384 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال يوليو

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، أنه استقبل ستة قتلى و384 مصابًا جراء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء التي وقعت بمناطق متفرقة من المدينة خلال شهر يوليو الماضي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن المستشفى تسلم جثامين «عبدالرحمن عثمان عبدالله، ورمضان رجب بوشويقير، وعلي إبراهيم طاهر، وفرج محمد نجم، وعثمان صالح آدم، وعبدالمالك عبدالرازق الدرسي»، بينما استقبل 384 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضحت المصادر، أن غالبية مصابي المشاجرات من الشباب مصابون بالأعيرة النارية، وأن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح ما بين 20 إلى 30 عامًا.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي 4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017، مقابل 3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015.

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.