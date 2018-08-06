عبدالجليل: اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المدارس اليوم

أكد المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، مساء أمس الأحد، أن اعتماد وإعلان نتائج امتحانات الدور الأول لطلبة الشهادة الإعدادية في جميع المدارس الليبية العامة والخاصة بالداخل والخارج، سيتم اليوم الاثنين، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة رمضان الغضوي، إن نتائج امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية (الدور الأول) للعام الدراسي2017-2018، سيجري إعلانها اليوم الاثنين على تمام الساعة 1:00 ظهرا بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني في طرابلس.

وأشار الغضوي، إلى أنه بإمكان التلاميذ الاستعلام عن نتائجهم فور انتهاء مراسم اعتماد النتائج من قبل المفوض بوزارة التعليم عثمان عبد الجليل، من خلال زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على الرابط التالي: (http://www.imtihanat.com).

وأوضح الغضوي أن على التلميذ بعد ظهور واجهة المنظومة إدخال رقم الجلوس الخاص به في خانة (رقم الجلوس) أو إدخال رقم القيد في خانة (رقم القيد)، ثم يقوم بضغط على زر (استعلام عن النتيجة). فستظهر له النتيجة على الفور.