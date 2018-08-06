تخريج دفعة جديدة من منتسبي الحرس الرئاسي بمركز تدريب سوق الخميس

شهد مركز تدريب جهاز الحرس الرئاسي ببلدية سوق الخميس، صباح اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من منتسبي الجهاز، بحضور العميد نجمي الناكوع وعدد من قيادات الحرس الرئاسي وأهالي الخريجين وضباط مركز سوق الخميس وبعض الضباط التابعين لركن حرس الحدود وعميد بلدية سوق الخميس وأعيان ووجهاء منطقة النواحي الأربع.

وبدأ الحفل بالتلاوة القرآنية والنشيد الوطني، ثم ألقيت كلمات بالمناسبة تناولت مراحل التدريب والتجهيز وبعدها، وجرى استعراض عسكري لكراديس الخريجين وبعض العروض الرياضية وفنون الدفاع عن النفس، قبل المناداة على أوائل الخريجين وتكريم بعض الشخصيات.

وهنأ آمر جهاز الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع الخريجين بمركز تدريب سوق الخميس، وحثهم على «ضرورة التزامهم بالضبط والربط العسكري وطاعة مرؤوسيهم وأن يحترموا المواطنين عند تنفيذ مهامهم وأن يكون ولاءهم لله وحده وأن يضعوا ليبيا نصب أعينهم دائما وأبدا».

وأشاد الناكوع في كلمته التي بثتها صفحة الحرس الرئاسي على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وإدارات الحرس الرئاسي على ما قدموه من دعم لمنتسبي الجهاز.

كما قدم آمر جهاز الحرس الرئاسية «تحية كبرى» إلى أهالي منتسبي الجهاز لما قدموه من دعم وتضحيات «للجندية» وكذلك منتسبي الحرس الرئاسي الراغبين في الدفاع عن حدود ليبيا البرية والبحرية والجوية.

وفي الختام أدى الخريجون القسم القانوني مؤكدين عزمهم على بذل أرواحهم ودماءهم في سبيل ليبيا. وأنهم سيكونون صمام الأمان للوطن ومن أجل وحدته الترابية.

وقال مدير مركز تدريب سوق الخميس صالحين لقماطي لقناة «ليبيا بانوراما» أن اليوم شهد تخريج الدفعة الثانية من منتسبي الحرس الرئاسي البالغ عددهم 327 جندي جرى تدريبهم على مدى أربعة أشهر.