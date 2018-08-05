ترحيل 11 مهاجرًا جزائريًا من طرابلس إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 11:26 مساء
مهاجرون جزائريون جرى ترحيلهم في وقت سابق من العام الجاري إلى بلادهم. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، اليوم الأحد، عن ترحيل 11 مهاجرا جزائريا من نزلاء مركز إيواء طريق السكة، إلى بلادهم، يوم أمس السبت، عبر مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة.

وأوضح جهاز الهجرة غير الشرعية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المهاجرين الجزائريين غادروا مطار معيتيقة في طرابلس في إطار برنامج العودة الطوعية، إلى مطار قرطاج في تونس، ومنه إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

وأشار الجهاز إلى أن مندوب من السفارة الباكستانية في طرابلس، زار اليوم الأحد، مركز إيواء طريق السكة للقاء مهاجرين باكستانيين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج وثائق سفر موقتة لهم حتى يتمكنو من العودة الطوعية إلى بلادهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
عاصفة ترابية ضخمة تحتاج ولاية أريزونا الأميركية
دولى
بعد وفاة ثلاثة مواطنين.. «سمكة أبونفاخ» القاتلة تغزو شواطئ بنغازي
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
في العدد 141: ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا وملف يتامى داعش وعودة ...
ليبيا
بالفيديو.. راكب يسجل اللحظات الأخيرة للطائرة المكسيكية قبل تحطمها
دولى
مصرف ليبيا المركزي ينفي تعديل سعر صرف الدولار
ليبيا
المصرف المركزي يتعهد بتوفير سيولة للتجار ويحدد سقف الشراء للبطاقات المصرفية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم