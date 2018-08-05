ترحيل 11 مهاجرًا جزائريًا من طرابلس إلى بلادهم

مهاجرون جزائريون جرى ترحيلهم في وقت سابق من العام الجاري إلى بلادهم. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، اليوم الأحد، عن ترحيل 11 مهاجرا جزائريا من نزلاء مركز إيواء طريق السكة، إلى بلادهم، يوم أمس السبت، عبر مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة.

وأوضح جهاز الهجرة غير الشرعية عبر صفحته على «فيسبوك» أن المهاجرين الجزائريين غادروا مطار معيتيقة في طرابلس في إطار برنامج العودة الطوعية، إلى مطار قرطاج في تونس، ومنه إلى مطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

وأشار الجهاز إلى أن مندوب من السفارة الباكستانية في طرابلس، زار اليوم الأحد، مركز إيواء طريق السكة للقاء مهاجرين باكستانيين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج وثائق سفر موقتة لهم حتى يتمكنو من العودة الطوعية إلى بلادهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.