إدارة المخازن بمصلحة المرافق التعليمية تدعو مكاتبها لحصر احتياجات المدارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 10:25 مساء

دعت إدارة المخازن بمصلحة المرافق التعليمية المكاتب التابعة لها بالمناطق التعليمية، إلى تشكيل لجان حصر احتياجات المدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي 2018 - 2019، بحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

جاء ذلك في خطاب وجهه مدير إدارة المخازن، هشام البوزيدي، إلى كافة المكاتب والوحدات التخزينية بالمناطق التعليمية، الذي تضمن المطالبة بحصر الاحتياج الفعلي للمدارس من بنود (كرسي معلم - مقعد فردي - مقعد زوجي - سبورة بيضاء)، محددًا انتهاء عمل اللجان في مدة أقصاها لا تتجاوز منتصف شهر أغسطس الجاري.

ونقل الموقع الإلكتروني للمصلحة عن البوزيدي قوله: «إن إجراءات الحصر تأتي في إطار استعدادات المصلحة لمجابهة العجز الحاصل داخل بعض المدارس من الأثاث المدرسي وإمكانية رسم قاعدة بيانات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في عملية التوزيع وتحديد مواطن الاحتياج».

وكان مدير عام مصلحة المرافق التعليمية، علي القويرح، أكد جاهزية المصلحة لتغطية احتياج المدارس وصيانة المتهالك منها فور تسيير الميزانيات المخصصة وتسخير كامل طواقمها الفنية لضمان وصول متطلبات العام الدراسي المقبل لجميع المناطق التعليمية في ليبيا دون أي إقصاء.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن إدارة مصلحة المرافق التعليمية وجهت جميع المكاتب والإدارات الفنية التابعة لها إلى ضرورة الإسراع في إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير الحد الأعلى من احتياجات المدارس وفق الإمكانات المتاحة.

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