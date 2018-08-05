مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جراء تصادم 4 سيارت شرق البريقة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 05 أغسطس 2018, 09:53 مساء
حادث التصادم المروري بمنطقة خور اوقيدة شرق البريقة. (الإنترنت)

لقي شاب مصرعه وأُصيب خمسة آخرون، جراء تصادم أربع سيارات على الطريق العام بمنطقة خور أوقيدة (30 كلم شرق البريقة).

وقال رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشاب محمد هلال نشاد (26 عامًا) لقي مصرعه في حادث التصادم المروري المروع، حيث كان يقود سيارة نوع (BMW)، وبرفقته كل من فرج عبدالعالي عثمان نشاد (22 عامًا)، وعلي يوسف عثمان بوالشبليه احمودة (22 عامًا) من سكان منطقة البريقة الجديدة، اللذين أُصيبا في حادثة التصادم.

وأوضح المقريف، أن سائقي المركبات الثلاث الأخرى الذين أُصيبوا في حادثة التصادم هم: عبدالعاطي عبدالسلام فرج الزينبي (29 عامًا) من سكان بشر، وامحمد محمد لامين الزواوي (43 عامًا) من مدينة أجدابيا، وعلي عوض حمد الفضيل الهنداوي (44 عامًا) من سكان البريقه الجديدة، مضيفًا أنهم نُـقلوا إلى مستشفى امحمد المقريف في مدينة أجدابيا لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، دون أي مبالاة من أصحابها لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم ما بين مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، وتدهور الطرق الرئيسية وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.

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