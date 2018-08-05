خلال استقباله السفير البريطاني.. المشري يشدد على عدم ربط تنفيذ الإصلاحات بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 09:25 مساء
المشري خلال استقباله السفير البريطاني فرانك بيكر. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على أهمية التركيز على الجانب الخدمي في هذه المرحلة و«عدم ربط تنفيذ الإصلاحات بالانتخابات»، مؤكدًا على ضرورة «الأخذ بزمام المبادرة والتحرك في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية بشكل متوازٍ مع الإصلاحات السياسية».

جاء ذلك خلال استقبال المشري بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن الطرفين بحثا خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات، بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها في الأيام المقبلة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير البريطاني أشاد خلال اللقاء بدور المجلس الأعلى للدولة «المهم في الضغط على المصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني من أجل تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن الليبي».

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي يستعدان لإعلان تنفيذ إجراءات إصلاحية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

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