سرقة أجهزة كمبيوتر من المجلس البلدي طبرق

مقر المجلس البلدي طبرق. (بوابة الوسط)

أعلن المجلس البلدي طبرق، الأحد، سرقة بعض أجهزة الكمبيوتر من القسم المالي بمقر البلدية مساء أمس السبت.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي طبرق مروان يونس بكار لـ«بوابة الوسط» الأحد، «إن مخربين قاموا باقتحام مقر البلدية ليلاً عن طريق النوافذ الخلفية للمقر بعد كسرها وتحطيمها، وقاموا بسرقة بعض محتويات مكتب القسم المالي والخزانة وهي عبارة عن شاشات أجهزة كمبيوتر لا أكثر».

وأضاف بكار أن المستندات الرسمية والأوراق المهمة «لم تتضرر والخاصة بمشاريع البلدية التي يسعى المجلس لإنهائها قبل نهاية الأسبوع الجاري»، مستنكرًا ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن سرقة أجهزة بقيمة كبيرة ومستندات، مؤكدًا أن «قيمة المسروقات لا تتعدى 2000 دينار».

وشهدت مدينة طبرق هذه الأيام سرقات مماثلة في بعض مقرات الدولة، التي منها إذاعة طبرق المحلية ، التي سُرِق منها كيبل كهربائي يغذي الاستديوهات الرئيسية للإذاعة، فيما يقوم قسم البحث الجنائي بطبرق بالتحقيق والتحري في هذا الأمر لمعرفة الجناة.