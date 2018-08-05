السراج يبحث تذليل العقبات أمام توفير السلع الأساسية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصِّص لبحث تذليل كافة العقبات أمام توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في جميع مناطق ليبيا بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة.

وحضر الاجتماع، الذي عُـقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، كل من وكيل وزارة الاقتصاد الطاهر سركز، ومدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش اعتمادات صندوق موازنة الأسعار بمصرف ليبيا المركزي، وإمكانية شراء سلع أساسية من الشركات المحلية، إضافة لآليات التعاون بين الصندوق وموردي هذه السلع.