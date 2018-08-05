النائب الأول لرئيس مجلس النواب يزور مقر رئاسة الحرس البلدي في طرابلس

اجتماع النويري مع رئيس الحرس البلدي في طرابلس. (الإنترنت)

زار النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، رفقة عضو المجلس عبدالمنعم بالكور، اليوم الأحد، مقر رئاسة جهاز الحرس البلدي في العاصمة طرابلس، واجتمع مع عدد من مسؤوليه.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، مساعد ضابط امحمد الناعم لـ«بوابة الوسط»، إن النويري اطلع على نشاطات الجهاز والفروع التابعه له والمشاكل والصعوبات التي يواجهها ويعانيها الجهاز لتأدية مهامه وواجباته.

وأضاف الناعم أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ثمن المجهودات التي يبذلها رجال الحرس البلدي بالرغم من الظروف المحيطة بهم وقلة الإمكانات التي لم تثنيهم عن القيام بواجبهم المنوط بهم.

مسؤولو الحرس البلدي خلال اجتماعهم بمقر الجهاز مع النويري. (الإنترنت)