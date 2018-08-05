رمزي أغا: توزيع 390 مليون دينار على مصارف المنطقة الشرقية

رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إن المصرف سيبدأ الخميس المقبل 9 أغسطس توزيع سيولة نقدية بقيمة 390 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية (برقة).

وأوضح الأغا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري للمنطقة الشرقية ستكون بواقع 96 مليون دينار لمصرف الجمهورية، و90 مليون دينار لمصرف الوحدة، و91 مليون دينار للمصرف التجاري الوطني، و35 مليون دينار لمصرف شمال أفريقيا، و35 مليون دينار لمصرف الصحارى، و30 مليون دينار لمصرف التجارة والتنمية، و5 ملايين دينار لمصرف المتوسط، و6 ملايين دينار لمصرف الاجماع العربي، و2 مليون دينار للمصرف الزراعي.

وأضاف الأغا، أن المصارف التجارية ستبدأ الصرف للمواطنيين اعتبارًا من يوم الأحد 12 أغسطس الجاري بحسب ظروف النقل للفروع.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، أزمة سيولة نقدية ألقت بظلال وخيمة على الأوضاع المعيشية للمواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبات علاجها بحاجة إلى سياسات اقتصادية ناجزة، بالإضافة لحلحلة عدة قضايا سياسية وأمنية، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف التي تغطي رقعة جغرافية تفوق 1.750 مليون كلم مربع في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.