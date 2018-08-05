ويليامز تلتقي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 05:03 مساء

التقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، الأحد، في العاصمة طرابلس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن ويليامز بحثت مع النويري «آخر التطورات السياسية وسبل خروج ليبيا من الأزمة الراهنة» دون مزيد من التفاصيل.

وتجري المسؤولة الأممية منذ استلام مهامها منتصف الشهر الماضي، لقاءات عدة مع مختلف المسؤولين والسياسيين الليبيين لبحث التطورات السياسية وسبل المضي قدمًا في جهود التسوية التي تقودها الأمم المتحدة.

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