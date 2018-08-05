إصابة شاب برصاص عشوائي إثر مشاجرة بمصيف النخيل في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 05 أغسطس 2018, 04:08 مساء

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا أُصيب برصاص عشوائي بمصيف النخيل في مدينة بنغازي، شرق البلاد، جراء مشاجرة في المصيف تصادفت مع وجوده بالمكان.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشاب خليفة عبدالقادر عاشور الورفلي (24 عامًا) ، أُصيب بطلق ناري عشوائي في الحوض أثناء تواجده بمصيف النخيل غرب بنغازي.

وأضافت البرغثي أن المصاب حالته «مستقرة»، ولايزال بغرفة العناية الفائقة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الشاب بهاء الدين محمد الميار (21 عامًا)، إثر إصابته بطلق ناري عشوائي في كتفه اليسرى أثناء تواجده بمصيف النخيل غرب بنغازي.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيغال مبعوثًا روسيًا لشؤون الاتصالات الإنسانية مع أميركا
منوعات
كاركاتير خيري - ترامب والصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
كاريكاتير
الجفاف يلتهم نصف مساحة العراق المزروعة في 2018
دولى
مستقبل الكرة الليبية المهدي الكوت يحترف في تونس
رياضة محلية
بيروني: المظاهرات ضد السياسة الإيطالية في ليبيا «ليست كبيرة»
ليبيا
طفل مكسيكي يدخل الجامعة لدراسة فيزياء الطب الحيوي
منوعات
بعد كوريا.. الفلبين تلوّح بإرسال سفينة إلى ليبيا لتحرير مخطوفين
ليبيا
«أحلم أن أكون طبيبًا».. شاب الزنتان يترك الجماعات المسلحة راغبًا في مستقبل أفضل
ليبيا
«جريدة الوسط»: ترامب يدخل على خط الصراع الإيطالي - الفرنسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلطة المعدنوس لشعر ناعم