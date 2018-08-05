إصابة شاب برصاص عشوائي إثر مشاجرة بمصيف النخيل في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابًا أُصيب برصاص عشوائي بمصيف النخيل في مدينة بنغازي، شرق البلاد، جراء مشاجرة في المصيف تصادفت مع وجوده بالمكان.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الشاب خليفة عبدالقادر عاشور الورفلي (24 عامًا) ، أُصيب بطلق ناري عشوائي في الحوض أثناء تواجده بمصيف النخيل غرب بنغازي.

وأضافت البرغثي أن المصاب حالته «مستقرة»، ولايزال بغرفة العناية الفائقة ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الشاب بهاء الدين محمد الميار (21 عامًا)، إثر إصابته بطلق ناري عشوائي في كتفه اليسرى أثناء تواجده بمصيف النخيل غرب بنغازي.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.